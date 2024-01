NO PARECE TAN DIFÍCIL. Donde Marbella no es diferente

Seguiremos hablando de la prepandemia al tratar el mercado de la automoción. En éste no se han alcanzado todavía en Marbella aquellas cifras. Así que no quitamos del todo la referencia.

Ha sido un buen año en general, pero algunos números destacan, en este caso, en negativo, y llaman incluso a la reflexión. Porque con tanta promoción del vehículo eléctrico y estando en un lugar tan vanguardista como la Costa del Sol, como sobre todo Marbella, choca mucho que no terminen de arrancar. Estamos muy por debajo del resto de Europa. En general, en España. Aquí no despunta la ciudad.

¿Por qué? Preguntados los profesionales, apuntan dos razones: no estamos preparados, no está preparada Marbella para absorber todos los coches de ese tipo que debería haber; o los que se supone que debería haber. Y si además las ayudas por comprarlos llegan de aquella manera, pues peor. Añadan también y en el mismo sentido, que no son precisamente asequibles.

No parece tan difícil.