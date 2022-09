Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Los comercios (sobre todo los bares), también

No es definitivo ni mucho menos. Tan solo son conclusiones a partir de unas primeras llamadas a los establecimientos asociados, pero lo que trasladan los colectivos empresariales y comerciales de la ciudad sobre cómo ha ido el verano, bueno, sobre cómo ha ido lo que llevamos de verano, también invita al optimismo, a pensar que Marbella, cumpliendo con aquello de que resiste mejor las malas épocas económicas, pudiera encarar con firmeza el futuro cercano. Los datos, las apreciaciones más bien de las pymes, siguen la línea marcada por la ocupación hotelera y la delegación de Empleo; de momento no hay atisbo del inminente batacazo que señalan en algunos círculos; aquí en Marbella, repetimos. Y de esas primeras consideraciones llama la atención la hecha desde San Pedro Alcántara: mejor junio que julio e incluso que agosto. Puede sonar raro, pero si recuerdan que ya incluso en mayo se apuntó el gran número de visitantes que estaba recibiendo la ciudad, una cantidad inusual para esa época, igual encaja mejor. No parece tan difícil.