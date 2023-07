Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Casi todo bueno en el empleo marbellí

No han hecho sino publicarse los de junio y ya miramos a los de julio, con el deseo de que no aumenten, y si lo hacen, que no sea a cuenta de los empleados del Guadalpín Banús. Pero vamos a lo que vamos, que es un nuevo e importante descenso en el paro de Marbella. Casi todo es para celebrarlo: los desempleados del SEPE, los que dice que hay la EPA y los contratos, que cada vez son más indefinidos, lo que viene a reforzar la tesis de que está desapareciendo la estacionalidad. La ocupación registrada en los meses no vacacionales por excelencia de este año y del final de 2022 también lo indican. ¿Por qué casi? Porque sigue habiendo, y se lo ponen como “tarea” en el Ayuntamiento según han manifestado, cierta diferencia entre las paradas y los parados. De cada diez sin trabajo, ellas son más de seis. No parece tan difícil.