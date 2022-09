Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Carencias difíciles de entender

Hace justo una semana celebrábamos que la cultura fuera la protagonista de estas líneas, que encabezara la actualidad local. Y pudiera parecer que lo vuelve a hacer escuchando las siguientes palabras. Pero enseguida se darán cuenta de que en realidad no; en todo caso, y en el que nos ocupa hoy, sería la falta de espacios culturales; la falta de un teatro como el que una ciudad como Marbella debería tener. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el municipio se va a quedar sin obras teatrales, musicales y danza, desde noviembre hasta marzo; más o menos. ¿Por qué? Porque el teatro Ciudad de Marbella necesita modernizarse para, entre otras cosas, dejar de tener los problemas que de un tiempo a esta parte empieza a acusar, conforme van pasando los años, para acoger, sobre todo, espectáculos de danza, que requieren de ciertas condiciones a las que ya no llega. Igual es buen momento, ahora que se está tramitando el nuevo plan, para reservar una parcela en la que construir otro teatro. No parece tan difícil.