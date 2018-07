Tissone: "¿Jugar en Europa? ¿A quién no le puede gustar? Es una gran oportunidad"

El jugador del Málaga CF, Fernando Tissone, ha pasado esta tarde por los micrófonos de Onda Deportiva Málaga, emitido desde el Restaurante El Palmeral en el Puerto de Málaga, donde ha desmentido cualquier rumor sobre la posibilidad de que el Málaga no quiera jugar competición europea: "¿A quién no le puede gustar jugar en Europa, yo soñé de pequeño con eso, es una oportunidad que nos da la vida?".

Tissone ha llamado a hacer algo de memoria advirtiendo que si bien el equipo ha perdido varios partidos seguidos fuera, no hace mucho ganó en Barcelona y no hace tanto tuvo una gran racha de victorias consecutivas. "Nosotros en todos los partidos intentamos jugar de la forma en que sabemos, no sabemos de otra forma", ha matizado el centrocampista.

Sobre el partido del sábado ante el Atlético de Madrid y del segundo gol rojiblanco ha dado su opinión: "Desde el campo el gol de Griezmann es fuera de juego, después viendo las imágenes no es tan claro. Yo protesté, pero al final el juez de línea y el árbitro se equivocan por centímetros, es muy difícil".

Respecto a su participación en el equipo la ha calificado de positiva: "Estoy contento con el rendimiento personal, espero que ahora pueda acompañar con los resultados del equipo".