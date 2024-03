El Sepulcro no realizará este año su estación de penitencia debido a la inclemencias meteorológicas. El hermano mayor, Tomás Galiana, ha explicado que la decisión ha sido dura, pero que era lo más sensato. "Me llegan recuerdos de familiares, amigos, momentos de oración. Me vienen a la cabeza muchos recuerdos", ha comentado Galiana.