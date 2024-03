El hermano mayor de Dolores del Puente, Francisco Muñoz, confirmaba en Al Hombro que la decisión de no salir "no se lleva bien nunca, no salir era lo más prudente y responsable".

Los Sagrados Titulares, el Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores Coronada, se quedarán expuestos a veneración y podrán ser visitados en la Parroquia de Santo Domingo desde las 19:45h a 00:30h.