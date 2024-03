4ª Tertulia Al Hombro en Cuaresma

En la tertulia de hoy nos acompaña Augusto Pansard, pregonero de la Semana Santa de Málaga 2024, Rafael Pérez Pallarés, delegado comunicación diócesis de Málaga y Cari Ledesma, teniente hermano mayor de Amor y Caridad.

"Hay pocas que me hacen callar y este fue uno de los momentos: Me sentí muy honrado", ha expresado el pregonero de la Semana Santa de Málaga. En relación al nombramiento del pregonero de este año Ledesma "a mi me produjo una enorme satisfacción el nombramiento de Pansard". Preguntado por el hecho de ser pregonero Rafa Pallarés ha manifestado que "Yo viví ser pregonero como un regalo de Dios".

El pregón de la Semana Santa 2024 tendrá lugar este sábado 16 en el Teatro Cervantes. "El pregón quiere contar como un cofrade ve la Semana Santa, quiere contar mi Semana Santa. La Semana Santa cambia cada año", ha expresado Pansard.

Pallarés ha reconocido la habilidad en el uso de la palabra por parte de Pansard, mientras que Ledesma ha valorado que es capaz de acompañar el texto, que escucharlo es un deleite. "Yo no busco un pregón erudito. Es un pregón vivencial. El pregón es muy comprensible", ha remarcado Pasard.

Manolo Molina ha indicado que "este pregón va a ser uno de los mejores que ha visto la Semana Santa de Málaga. A las tablas del Cervantes solo llega por humildad".

Sobre el escenario, el pregonero de 2024, ha dicho que todavía no sabe aún cómo se va a plasmar. "Me gustaría que los medios titularan con algo como: Hemos escuchado el pregón de un cofrade", ha concluido Pansard.