3ª Tertulia Al Hombro en Cuaresma

Una tertulia en la que han participado Pepe Gómez, autor del cartel de la Trinidad y de la Expiración, Luisma Gómez fotógrafo profesional, Daniel González fotógrafo de La Saeta y Eduardo Nieto, licenciado en Historia del arte y fotógrafo.

Eduardo Nieto ha destacado que "no se puede plasmar lo que se siente, nosotros podemos traer alguna imagen. Es difícil capturar la esencia de la Semana Santa, el fotógrafo mira de una forma diferente, hay entra la sensibilidad de la persona que hay detrás de la semana de Pasión". Daniel González, fotógrafo cofrade, ha explicado que "siempre nos pedimos un poco más. No todos los años son iguales, todos los años buscamos mejorar".

Por su parte, Gómez ha expresado que "cada momento tiene su iluminación, yo hay muchas cosas que aprendo del mundo de la moda y la he trasladado al mundo cofrade, por ejemplo; la iluminación".

Pepe Gómez ha indicado que no se considera cartelista "eventualmente me han encargado dos carteles. Yo creo que el cartel tiene que tener dos elementos: llamar la atención y ser fiel con lo que tu haces en tu trabajo diario". Gómez ha explicado que en su cartel de la Virgen de la Trinidad quería mostrar "una alegoría de la fe y una metáfora de la sociedad actual".

Los fotógrafos viven la Semana Santa de una manera diferente, Pepe Gómez ha señalado que él "principalmente busca que me guste, que no resulte un esfuerzo muy grande. La foto que más me gusta son las que hago en el último año porque son las que muestran más conocimiento más técnica". Por su parte, Luisma Gómez ha expresado que él busca el pellizco: "Yo me considero cofrade antes que fotógrafo. Me tiene que mover la imagen, busco el sentimiento, el momento capillita".