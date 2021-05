De la Torre no cree que el Gobierno quiera torpedear la Torre del Puerto

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado "colaboración máxima" con el Ministerio de Cultura y Deporte para la elaboración del expediente informativo sobre el proyecto de construcción de la Torre del puerto. El alcalde ha asegurado hoy en Madrid que contactaron con él desde el ministerio para anunciarle este expediente con el que, asegura, "creo que no tratarán de torpedear el proyecto".

Oposición

Desde la oposición valoran positivamente este informe y denuncian oscurantismo en la información llegada desde el ayuntamiento. El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha considerado “lo más lógico y acertado” que el Ministerio de Cultura inicie un expediente para poner en cuestión la construcción de la Torre del Puerto en la Málaga, pidiendo información al Ayuntamiento para ver si hay riesgo de expolio por la afección que tendría este rascacielos en la línea de horizonte de la ciudad, “ya que existe riesgo de modificación del paisaje natural”.

El portavoz socialista ha hecho un llamamiento al consistorio para que “haga una consulta ciudadana para que los malagueños decidan sobre la idoneidad o no de esa infraestructura”. Además, Daniel Pérez ha defendido que “esta construcción debe reconciliarse con la ciudad, pero si no hay un acuerdo no debemos ir contra los intereses de los ciudadanos de Málaga”, al tiempo que recuerda que “el grupo socialista demanda esta información del Ayuntamiento desde el mes de enero”.

Por su parte la portavoz de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, confía en que este estudio “desemboque en la necesidad de proteger nuestro paisaje y nuestro horizonte de un proyecto tan insostenible y especulativo como el rascacielos del dique de Levante. A la vez, tenemos que seguir activos desde el ámbito local, por lo que hacemos un llamamiento a todas las malagueñas y malagueños para que participen en la acción reivindicativa convocada por la ‘Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte’ para el próximo 30 de mayo alrededor de La Farola”.

Inicio de expediente informativo

El Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado el comienzo de un expediente informativo sobre este proyecto. Lo inicia, afirman, "a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del Patrimonio Histórico Español".

A su vez, recabará de las administraciones competentes, toda la información disponible para determinar la necesidad de iniciar o no un expediente por expoliación. Por esta razón requiere al Ayuntamiento de Málaga toda la información que se precise sobre este asunto.