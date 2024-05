Todo lo que tienes que saber de la Selectividad en Andalucía

La Selectividad se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio, siendo la convocatoria extraordinaria dos meses ante de los habitual, será en julio durante los días 2, 3 y 4.

Los primeros exámenes que hagan los estudiantes serán los obligatorios y correspondiente al día 4: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía y una lengua extranjera. El día 5 será turno para las optativas, con comienzo a las 8:30h de la mañana. Este día se establece un horario de tarde para el cuarto y quinto examen, por incompatibilidades horarias, es decir, para aquellos estudiantes que no puedan hacerlo el tercer día. El 6 de junio seguirán siendo optativas las asignaturas de las que se examinarán los estudiantes. También se contempla un horario de tarde por si hubiera incompatibilidad.

¿Qué pasa si pillan a un alumno copiando?

Si los vigilantes de sala detectan a un estudiante copiando este deberá abandonar la sala y se dará traslado a la presidencia del tribunal. El alumno no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los exámenes ya realizados serán calificados con un 0.

Se recuerda a los alumnos que no pueden tener móviles, relojes inteligentes o calculadora que no cumplan los requisitos expuestos en la norma de la PEvAU. Si se sospecha que la calculadora no es adecuada, los vigilantes de sala le harán una fotografía y se levantará un acta. En el caso de confirmarse de que no cumple las especificaciones permitidas el examen quedará anulado y tendrá un 0 en esa materia.