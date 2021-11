HLA El Ángel: "Contamos con la tecnología más avanzada contra el cáncer de próstata”

Noviembre es el mes del cáncer de próstata y sirve para concienciar sobre la importancia de la prevención del segundo tipo de cáncer más frecuente en los hombres. Cuando se trata de erradicar el cáncer, la detección precoz es fundamental ya que permite a los especialistas se atajar neoformaciones de bajo grado, con mayores niveles de curación.

El equipo de expertos de la Unidad de Urología de HLA El Ángel dispone de la tecnología más avanzada para diagnosticar y curar el cáncer de próstata: la biopsia por fusión mediante un cartógrafo prostático Koelis Trinity ® y la cirugía robótica mediante el Robot Da Vinci Xi ®, la gama más alta disponible en el mercado única en la provincia de Málaga.

El uso de un cartógrafo prostático de última generación en sustitución del método tradicional, que empleaba biopsias aleatorias, aumenta por seis la capacidad de diagnóstico de un tumor. Cuando un paciente presenta en sus análisis marcadores PSA (Prostatic Specific Antingen) que revelan posibilidad de cáncer, el cartógrafo prostático suma las imágenes obtenidas mediante una resonancia y una ecografía 3D, construyendo un modelo digital de la próstata del paciente. Esta recreación en tres dimensiones es empleada por los urólogos de HLA El Ángel como si de un mapa se tratase. Empleando este apoyo, se biopsia el punto exacto donde residen las posibles células tumorales, lo que permite diagnosticar con una precisión sin precedentes.

En el pasado, cuando un análisis mostraba riesgo de cáncer, se pinchaba a ciegas, obteniendo muestras aleatorias para la biopsia. Si la punción no había extraído células anómalas, no era posible detectar un cáncer incipiente, que más tarde mostraría síntomas inequívocos en una fase más avanzada, con peor pronóstico. La biopsia por fusión, además, ofrece la ventaja de reducir el sangrado y las posibles infecciones. Esto es gracias a que, una vez mapeada la glándula, la punción es realizada a través del perineo mediante una incisión mínima, y no de manera rectal como se hace comúnmente.

¿Qué sucede cuando la biopsia por fusión ayuda al equipo de urología a detectar un cáncer? Si tras el proceso de diagnóstico se detectan células tumorales, estas deben ser eliminadas mediante diferentes abordajes médicos y quirúrgicos. Para este cometido, HLA El Ángel dispone también de un equipamiento pionero, gracias a la cirugía robótica con el uso del Robot Da Vinci Xi ®. Esta unidad, única en el sistema privado en Andalucía, permite operar con una precisión milimétrica, evitando diversas complicaciones, como el riesgo de impotencia tras la intervención. La Unidad de Cirugía Robótica de HLA El Ángel fue la primera de la provincia de Málaga, y actualmente cuenta con el modelo de Robot Da Vinci más avanzado disponible, convirtiendo al hospital en un referente en Andalucía.

Además, el Dr. José María del Rosal cuenta con 14 años de experiencia en cirugía robótica gracias al trabajo que ha desarrollado anteriormente en otras unidades de la sanidad pública. El Dr. José María del Rosal explicó la seguridad que aporta en el abordaje de este tipo de casos con la tecnología más avanzada disponible. “El aumento de la capacidad de diagnóstico y la precisión en las intervenciones mediante cirugía robótica son para nosotros un sinónimo de garantía gracias a la exactitud que representan. Esto nos permite estar más seguros que nunca de nuestra capacidad de detección y cura del cáncer de próstata”.

Por su parte, el Dr. Manuel Viola, director médico de HLA El Ángel, destacó la relevancia que tiene la integración y la cooperación entre especialistas de las diferentes unidades médicas y quirúrgicas cuando se acude a un entorno hospitalario. “Gracias a ello, el paciente es tratado mediante el abordaje integral de su caso, que se resuelve en manos de expertos con acceso a la mejor tecnología médica”. Desde la Unidad de Urología recordaron, con motivo del mes contra el cáncer de próstata, la importancia de las revisiones preventivas, por ser el primer paso para la detección precoz.