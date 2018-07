Griñán no se posiciona sobre el trazado del Metro por el centro

Nuestra noticia de portada - Martes 28 de mayo

El presidente autonómico, José Antonio Griñán, ha asegurado en Málaga que los planes de la Junta son alcanzar un consenso entre Ayuntamiento y consejería de Fomento, de forma que no se paralice la obra del Metro, sea cual sea el trazado elegido para el centro de la capital. Dice Griñán que no se trata de un cambio de criterio o de un desplante a los postulados de la consejera, y pide al Ayuntamiento que se muestre dispuesto al diálogo, y que plantee un estudio de movilidad que dicen no haber recibido en la Junta.