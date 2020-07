El PSOE critica que el alcalde "esté más pendiente de su cortijo que de soluciones a la crisis"

Le afean que, según ellos, no se ocupe de la crítica situación social por la crisis del coronavirus mientras que pacta condiciones con el concejal no adscrito, ex de Ciudadanos, Juan Cassá.

Desde el Grupo Municipal Socialista critican que "haya destinado 170.000 euros a la crisis"-afirman- "fruto de la renuncia a la subvención de muchas asociaciones, mientras pacta un sueldo de 92.000 euros al año con Cassá".

Consejo Social de la Ciudad

Pérez ha criticado que Málaga no haya creado su propio Plan de Reconstrucción y medidas de Reactivación, como si han hecho municipios como Mijas o Sevilla, a la par que lamenta que el Consejo Social de la Ciudad no haya sido siquiera convocado.