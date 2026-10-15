Cristian de Moret presenta en el Teatro Cervantes su nuevo y aclamado trabajo, Apache bereber

El Teatro Cervantes de Málaga se prepara para acoger el próximo 18 de octubre a las 19:00 horas uno de los directos más singulares y rompedores del panorama musical actual: la presentación de Apache bereber, el tercer álbum de estudio del artista onubense Cristian de Moret.

Tras el éxito de crítica de sus dos primeros trabajos, Supernova (2021) y Caballo rojo (2023) —ambos reconocidos entre los 50 mejores discos del año por el suplemento Babelia de El País—, De Moret regresa con un proyecto que supone un punto culminante en su carrera artística. Apache bereber, publicado a principios de este año, desafía los límites tradicionales de las formas y los ritmos flamencos para adentrarse en una fascinante mezcla de universos culturales de raíz americana, norteafricana y andaluza.

Sobre las tablas del coliseo malagueño, el público podrá disfrutar de una propuesta escénica vibrante y una sonoridad mixta que combina la potencia flamenca con la electrónica, convirtiendo el concierto en toda una fiesta futurista de una hora y media de duración (sin intermedio).

Para esta ocasión tan especial, Cristian de Moret (voz y guitarra eléctrica) estará arropado por una sólida y versátil banda integrada por Juan Campos (guitarras flamenca y eléctrica), Fernando Maya (percusión y batería), José ‘el Negro’ (teclados y sintetizadores) y Veni (DJ y secuencias). Además, el espectáculo contará con el lujo de las colaboraciones de los artistas invitados Lucía La Piñona al baile y Enrique Oliver al saxo.

Apache bereber no es solo una celebración de la música, sino también el reflejo de la madurez artística y la diversidad sonora de un creador que no deja de expandir horizontes. Cuidadosamente elaborado, el disco combina melodías cautivadoras con letras profundamente reflexivas que capturan la esencia de la experiencia humana, haciendo de cada canción una historia única tejida desde la pasión, la autenticidad y la sinceridad.

Las entradas para este esperado concierto ya se encuentran disponibles en los canales de venta habituales del Teatro Cervantes.

Evento: Concierto de Cristian de Moret (Apache bereber)

Fecha: 18 de octubre de 2026

Hora: 19:00 h

Lugar: Teatro Cervantes de Málaga

Duración: 1 h 30 min (s/i)

Compra de entradas: https://www.unientradas.es/es/espectaculo/cristian-de-moret-apache-bereber/26-27MoretApache