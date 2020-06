Confirmado así, por el presidente de la corporación, Francisco Salado

Hay encaje definitivo para Juan Cassá en la Diputación provincial, tras su paso al grupo de no adscritos y la previa salida de Ciudadanos. El ex de la formación naranja ve reforzado su papel en la institución provincial, y tal como ha anunciado este viernes el presidente, Francisco Salado, mantendrá la portavocía del equipo de gobierno, a pesar de no formar parte de ninguna de las dos formaciones que lo componen. Además, Cassá "sumará funciones de coordinación con la presidencia, relaciones institucionales, comunicación y relación con los alcaldes de la provincia", tal como confirmó Salado.