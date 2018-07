Arnau: "Estoy ante el reto más importante de mi vida"

Después de quince años en el club, el ex portero catalán ha cubierto distintas etapas en la entidad y ahora afronta la de dirigir la dirección deportiva. "Me llega el reto más importante de mi vida, ser director deportivo, me siento preparado e ilusionado para poder hacerlo", aseguró Arnau en el acto de presentación.

"Hay mucho trabajo qué hacer, hemos visto la situación contractual de todos los jugadores y una toma de contacto con el entrenador para saber qué es lo que el piensa de su plantilla. Estamos tratando no sólo las entradas, sino también las salidas", señaló el nuevo director deportivo al ser cuestionado sobre sus primeros pasos en el cargo. "La Academia es el patrimonio de este club", asegura Arnau que ha decidido la integración de la cantera en la cúpula deportiva del club. Sobre cuáles serán los movimientos de su equipo de trabajo ante la nueva apertura del mercado de fichajes, el catalán dijo que "el mercado invernal es muy especial, es difícil planificar a largo plazo. A veces hay que ser más agresivos o arriesgar más de la cuenta para que otros equipos no te quiten las opciones que quieres”.

Días atrás, Javier Tebas presidente de la LFP, aseguró que el Málaga tendrá menos de un millón de euros para poder realizar incorporaciones durante el próximo mes de enero. "Depende de muchas variables, de los ingresos que tengamos. Me tienen que comunicar exactamente qué cantidad es. Se habla de que tenemos 900.000 euros. Ojalá. Yo les aprieto lo máximo, tengo que apretar al departamento financiero, valorando temas de salidas para saber qué cantidad tendríamos si algún jugador se va”. Preguntado sobre el número de refuerzos que llegarán a la plantilla, Arnau aseguró no saber cuántos vendrán para terminar asegurando que "vendrán los necesarios".