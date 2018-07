2 - 0: El Málaga pierde gas en Sevilla

El Sevilla, merced a una nueva y convincente victoria, acaba la primera vuelta en puestos de la Liga de Campeones y ratifica su gran temporada hasta ahora, mientras que el 2-0 encajado por el Málaga le frena en su progresión y en la lucha en la que está metido por la zona europea.

Salieron ambos equipos con el objetivo común de cerrar una primera vuelta en la máxima categoría con sus mejores números históricos y de afianzarse en la lucha por los puestos europeos de la clasificación.

También se medía la fortaleza del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, al presentarse como el único equipo de la categoría que aún no había perdido como local, y un Málaga con un buen rendimiento como visitante y al que además en los últimos tiempos se le ha dado muy bien este estadio hispalense, pero en esta ocasión el conjunto local mostró muchas más cosas que el visitante.

En el arranque se dio el previsible guión de un conjunto local que quiso llevar el mando y el control del balón y otro, el visitante, que presionó fuerte y no se arrugó, con lo que se vio un fuerte ritmo.

Fue el delantero colombiano Carlos Bacca el que gozó a los diecinueve minutos de la primera ocasión clara de marcar, pero no supo resolver ante la salida del meta camerunés Carlos Kameni, al igual que sucedió al borde de la media hora entre los mismos protagonistas.

El equipo que entrena Unai Emery hizo más que el rival por buscar la portería, con Gerard Deulofeu muy rápido y peligroso por el extremo derecho, donde fue un incordio para el portugués Vitorino Antunes, aunque la respuesta de los de Javi Gracia llegó también con remates casi consecutivos del portugués Sergio Paulo Barbosa 'Duda' y Samu Castillejo que se fueron fuera.

En esa dinámica llegó el tanto sevillista después de una jugada entre sus dos hombres mas peligrosos en ataque, pues Deulofeu dio un perfecto pase a Bacca y éste no perdonó y logró su undécimo gol en esta Liga, lo que valió para que los locales se fueran al descanso con ventaja.

En la segunda parte pareció que el Sevilla bajó un poco en su intensidad en ataque y que el Málaga quiso tener más la iniciativa, aunque ello también propició los contragolpes locales, como uno que acabó en gol de Bacca pero que fue anulado al señalar un asistente un fuera de juego previo.

Gracia sacó pronto al terreno a Javi Guerra, incorporado al equipo esta misma semana procedente del Cardiff galés, y a Juan Miguel Jiménez 'Juanmi' para dar más fuerza al ataque malaguista, pero fue el adversario el que pegó otra vez en una magnífica jugada de Denis Suárez tras pared con Bacca.

Ese segundo tanto empezó a ponerle el partido complicado a la formación visitante, que tuvo más el balón pero que no supo crear verdadero peligro pese a que el delantero internacional marroquí Nordin Amrabat no paró de buscar espacios entre la segura defensa sevillista.

Los de Emery, por su parte, controlaron a la perfección las acometidas rivales para no tener ningún problema en asegurar los tres puntos, con lo que suman 39, récord del Sevilla en su historia en una primera vuelta, superando a la de Juande Ramos como técnico (38) en la campaña 2006-07.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla FC: Beto; Diogo Figueiras, Carriço, Kolodziejczak, Fernando Navarro; Iborra, Krychowiak; Deulofeu (Gameiro, m.70), Éver Banega (Denis Suárez, m.60), Reyes; y Bacca (Iago Aspas, m.80).

0 - Málaga CF: Kameni; Rosales, Angeleri, Miguel Torres, Antunes; Samu García (Luis Alberto, m.78), Recio, Darder, Samu Castillejo (Juanmi, m.58); Duda (Javi Guerra, m.58) y Amrabat.

Goles: 1-0, M.36: Bacca. 2-0, M.68: Denis Suárez.

Árbitro: José Antonio Teixeira Vitienes (Comité Cántabro). Amonestó a los locales Krychowiak (m.08), Reyes (m.18) e Iborra (m.33) y al visitante Recio (m.20).

Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de la Liga BBVA disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante cerca de veinticinco mil espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. EFE