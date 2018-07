Joan Plaza: "Estamos en posición de hacer algo prácticamente inimaginable"

"Vienen Suárez y Granger, también el joven Todorovic. Vidal se queda porque ha recaído de sus problemas musculares. A nivel de lesiones estamos un poco jodidos. Además, Nik Caner-Medley se ha dado un golpe en la rodilla y no ha entrenado completo. Esperemos que mañana pueda estar mejor. Estamos seguros de que con lo que tenemos vamos a competir", dijo Joan Plaza al ser cuestionado por el estado físico de sus jugadores al término del entrenamiento matinal de este miércoles, previo al partido que el Unicaja disputará en Turquía contra el Fenerbahce, correspondiente a la décima jornada del TOP 16 de la Euroliga.

El técnico catalán muestra buen carácter ante la adversidad que suponene las lesiones con las consabidas ausencias de Urtasun y Hettsheimeir, aún en proceso de recuperación de sus respectivas dolencias. Lo que no te mata te curte. Estamos en posición de hacer algo prácticamente inimaginable. Nos haría una gran ilusión ganar mañana, sería basket average a favor contra ellos a falta de 4 partidos. Nos daría un subidón. Para ellos es un partido a vida o muerte, más que para nosotros. La dificultad es extrema", aseguró.

Pese a las ausencias y las dudas que generan las molestias que arrastran varios de los jugadores desplazados, el entrenador cajista entiende que nada debe cambiar. "Mi actitud siempre es la misma con las lesiones, desde los amistosos, cuidarlos. Sólamente cambiaré si es partido a vida o muerte. La temporada es larga, ahora con partidos peligrosos, debemos ser sólidos las próximas semanas, no sólo un partido".

El calendario depara partidos muy exigentes para el equipo con enfrentamientos en las dos competiciones ante el Fenerbahce, Valencia, Barcelona, Juventud de Badalona, Olympiacos y Baskonia. "Los próximos 6 partidos tienen un nivel de dificultad grande, física y psicológicamente".

El rival de hoy suma 4 victorias por otras tantas derrotas, mientras que el Unicaja ha cosechado un triunfo más, lo que sitúa a los turcos en una situación complicada en la clasificación. "Sabemos la dificultad del Fenerbahce, pero jugaremos igual en una pista caliente. Tenemos que ir a ganar con los medios que tengamos. Cualquier método conformista se torna en derrota segura, hay que ir siempre a ganarLos jugadores están tranquilos, preocupados más por las lesiones que por el rival en sí".

Plaza también se refirió al apartado de fichajes, avivado aún más a tenor de las constantes lesiones que está padeciendo el equipo. "Me sorprende que se hable de fichajes, de NBA, de no sé qué... no ocurre en otros equipos. Nos sentaremos a partir de S.Santa. Es momento de centrarse. El bien colectivo va a hacer que haya un buen nivel individual. Cada uno debe aportar estabilidad", sentenció.