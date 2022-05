Barceló Málaga, entre los hoteles mejor valorados de todo el mundo

Con Nacho Rodríguez, director / General Manager del Hotel Barceló Málaga, damos un paseo por las instalaciones de este establecimiento hotelero que suma ya quince años de servicio en la capital de la Costa del Sol, ubicado en el corazón de la estación Málaga-María Zambrano.

El reconocimiento tiene en cuenta la calidad, cantidad y actualidad de las opiniones de los viajeros durante un período de 12 meses. Los hoteles galardonados están ubicados en España (60), Alemania (1), Aruba (1), Bulgaria (1), Costa Rica (1), Emiratos Árabes Unidos (2), Hungría (1), Marruecos (3), Portugal (1), República Checa (2), Túnez (1), Turquía (3), El Salvador (1), Guatemala (1), México (3) y República Dominicana (2). Adicionalmente, 6 establecimientos de Barceló Hotel Group han sido incluidos en la prestigiosa lista ‘Best of the best’ de los “Travellers’ Choice”, el mayor reconocimiento que otorga Tripadvisor. Una exclusiva selección de los mejores hoteles del mundo que destacan por su excepcional servicio, calidad y satisfacción del cliente.

[[H3:Hoteles premiados con los “Travellers’ Choice Best of the Best Awards”]]

Categoría / Hotel / País:

Lujo / Royal Hideaway Corales Suites / España

Romántico / Allegro Madeira / Portugal

All Inclusive / Barceló Royal Beach / Bulgaria

Lujo / Barceló San José / Costa Rica

Lujo / Barceló Guatemala City / Guatemala

All Inclusive / Barceló Santo Domingo / República Dominicana

[[H3:Hoteles Barceló premiados con los “Travellers’ Choice Awards”]]

España:

Allegro Granada

Allegro Isora

Asia Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel

Barceló Aracena

Barceló Cabo De Gata

Barceló Cáceres V Centenario

Barceló Conil Playa

Barceló Corralejo Bay

Barceló Corralejo Sands

Barceló Costa Ballena Golf & Spa

Barceló Emperatriz

Barceló Fuerteventura Mar

Barceló Fuerteventura Royal Level – Family Club

Barceló Hamilton Menorca

Barceló Illetas Albatros

Barceló Imagine

Barceló Isla Canela

Barceló Jerez Montecastillo & Convention Center

Barceló Lanzarote Active Resort

Barceló Málaga

Barceló Marbella

Barceló Monasterio de Boltaña

Barceló Montecastillo Golf

Barceló Ourense

Barceló Oviedo Cervantes

Barceló Portinatx

Barceló Punta Umbría Mar

Barceló Raval

Barceló Santiago

Barceló Sants

Barceló Teguise Beach

Barceló Torre de Madrid

Barceló Valencia

Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort

Hotel León Alfonso V

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

Occidental Alicante

Occidental Aranjuez

Occidental Atenea Mar – Adults Only

Occidental Barcelona 1929

Occidental Bilbao

Occidental Cádiz

Occidental Cala Viñas

Occidental Castellana Norte

Occidental Diagonal 414

Occidental Fuengirola

Occidental Granada

Occidental Isla Cristina

Occidental Jandía Royal Level

Occidental Las Palmas

Occidental Menorca

Occidental Murcia Siete Coronas

Occidental Playa de Palma

Occidental Roca Negra

Occidental Sevilla Viapol

Occidental Vigo

Royal Hideaway Corales Beach – Adults Only

Royal Hideaway Corales Suites

Royal Hideaway Sancti Petri

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Alemania:

Barceló Hamburg

Aruba:

Barceló Aruba

Bulgaria:

Barceló Royal Beach

Costa Rica:

Barceló San José

Emiratos Árabes Unidos:

Barceló Al Jaddaf

Barceló Residences Dubai Marina

Hungría:

Barceló Budapest

Marruecos:

Allegro Agadir

Barceló Anfa Casablanca

Barceló Fès Medina

Portugal: Allegro Madeira

República Checa:

Occidental Praha Wilson

Barceló Brno Palace

Túnez:

Barceló Concorde Green Park Palace

Turquía:

Barceló Istanbul

Occidental Ankara

Occidental Taksim

El Salvador:

Barceló San Salvador

Guatemala:

Barceló Guatemala City

México:

Barceló México Reforma

Occidental at Xcaret Destination

Royal Level at Occidental Cozumel

República Dominicana:

Barceló Santo Domingo El Embajador, a Royal Hideaway Hotel