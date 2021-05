Suso Gallardo: "Quiero quitarme la espinita que tengo con la EHF Cup"

"La clave de la vuelta va a estar en la defensa", menciona el técnico del Rincón Fertilidad Málaga, Suso Gallardo, después de que el equipo malagueño venciera el sábado en el partido de ida por 32-28 al Lokomotiv Zagreb. Este sábado 8 de mayo se juega el encuentro definitivo a las 20h., de la tarde en Croacia.

Gallardo pone en valor el año de éxitos que está sumando el Rincón Fertilidad, y señala que "este es el club de mi vida, estoy súper a gusto y no me planteo nada que no sea continuar". Un entrenador que a sus 34 años ha logrado una Copa de la Reina, una Supercopa de España y que tiene el sábado la oportunidad de lograr un nuevo título: "Tengo una espina clavada con este título europeo. Quiero quitármela".