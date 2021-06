El programa "Mares Circulares" de Coca-Cola cumple 1.000 días apostando por la economía circular

La sostenibilidad de nuestros mares se ha convertido en una prioridad a nivel medioambiental. Según un estudio realizado en 2020 por The Pew Charitable Trusts se estima que actualmente se vierten al océano 11 millones de toneladas de plástico.

Conscientes de esta situación, Coca-Cola lleva años trabajando para abordar la cuestión de los residuos marinos desde una perspectiva integral con el objetivo de generar un cambio real y abordar el problema en todas sus vertientes. Así nació el programa “Mares Circulares”, un proyecto en red impulsado por Coca-Cola en España y Portugal y cofinanciado por The Coca-Cola Foundation, para la limpieza de costas, entornos acuáticos y fondos marinos, la sensibilización y formación sobre el reciclaje y el fomento de la economía circular.

Este programa se enmarca en la estrategia global de Coca-Cola ‘World Without Waste’ (‘Un mundo sin residuos’) y en Europa Occidental en la estrategia ‘Avanzamos’, en concreto en su pilar de envases. Coca-Cola da así un paso más en sus esfuerzos por contribuir a la conservación del planeta y en su compromiso de recoger y reciclar el equivalente al 100% de los envases que comercializa.

Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), Coca-Cola celebra el aniversario de los 1.000 días trascurridos desde el lanzamiento del programa y hace un recorrido por los logros conseguidos a lo largo de estos años.

Como explica Ana Gascón, Directora de la Estrategia de Envases para Europa en The Coca-Cola Company, “tenemos una estrategia para nuestros envases que es circular, queremos que una de nuestras botellas no acabe como residuo sino que vuelva a convertirse en otra botella. Pero somos conscientes de que para abordar de forma integral el problema de los residuos no podemos hacerlo solos, necesitamos de las organizaciones e instituciones con las que colaboramos para lograrlo”.

Carmen Gómez-Acebo, Directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, apunta que “el éxito del programa radica en su visión y su alcance 360. Desde Coca-Cola trabajamos para contribuir en el impulso de la economía circular y Mares Circulares es un reflejo de ello. Se trata de un programa que es mucho más que limpieza de residuos. Abarcamos los principales puntos que afectan a la generación de residuos y ofrecemos soluciones para solventarlos en el presente, gracias a la intervención y el voluntariado, pero también para el futuro, apostando por la investigación y la economía circular. Y lo hacemos en red, apostando por impulsar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, y la colaboración con más de 600 entidades y más de 14.000 voluntarios”.

Una acción especial para conmemorar un hito mundial

En línea con su aniversario y para celebrar el Día Mundial del Medioambiente y el Día Mundial de los Océanos, Mares Circulares ha lanzado su #cleaningchallenge. Una acción que invita a los voluntarios y entidades que han participado antes en el programa a eliminar residuos y subirlos a las redes sociales, respetando siempre las medidas de seguridad por COVID-19. El reto se está llevando a cabo entre los días 5 y 8 de junio.

El objetivo es visibilizar el problema de la contaminación marina publicando una foto en Instagram o en Twitter de los residuos que se recojan con los hashtags #cleaningchallenge y #marescirculares. Se creará así un contenedor virtual en el que depositar las fotos de los residuos que nunca deberían haber llegado a nuestros mares.

Mil días de Mares Circulares de un vistazo

Mares circulares de un vistazo | TCCC

Alianza con The Ocean CleanUp

The Coca-Cola Company y The Ocean Cleanup han anunciado recientemente una alianza para detener la marea de contaminación por plástico que llega a los océanos del mundo. Coca-Cola se convierte así en el primer socio para la implementación global del proyecto fluvial de The Ocean Cleanup, con el que se llevarán a cabo intervenciones en 15 ríos de todo el mundo con el objetivo común de eliminar los residuos.

Esta alianza se integra dentro de la estrategia de Coca-Cola “Un Mundo Sin Residuos” (A World Without Waste) que busca abordar el problema de los residuos de plástico uniéndose a asociaciones mundiales que ayudarán a hacer realidad esta visión.

Mares Circulares en Andalucía

Las tres ediciones de Mares Circulares en Andalucía han supuesto: