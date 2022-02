Ibon Navarro tras la victoria en Fuenlabrada: "No hay milagros, es una cuestión de los jugadores"

El Unicaja logró romper su mala racha tras lograr un brillante triunfo en la complicada cancha del Urbas Fuenlabrada (53-73). Los malagueños tomaron las riendas del encuentro en una gran primera mitad marcada por el juego agresivo en ambos lados de la cancha y supo reponerse de la reacción local para imponerse con autoridad. Dejan Kravic, el más valorado del Unicaja (20 de valoración), mientras que Matt Mooney, máximo anotador (16 puntos).

"No hay milagros, esto no es una cuestión muchas veces de entrenadores. Es una cuestión de los jugadores, también te diría que yo me vine del Morabanc Andorra y han ganado dos partidos seguidos en la ACB. No es una cuestión del entrenador. Es una cuestión de dinámicas, la cara y la voz que te habla cambia, no es ni mejor ni peor, y a la cabeza de los jugadores, cuando están mal, les hace despertarse", aseguró Ibon Navarro tras la victoria.