Alberto González: "Acabo de llegar. En estos JJOO se ha demostrado que he estado ahí"

Alberto González consigue el diploma olímpico en la categoría de triatlón. El malagueño de 26 de años llegaba a sus primeros JJOO y ha logrado un histórico octavo puesto, que le convierte en el sexto triatleta español en conseguir dicho diploma. "No doy crédito, no se lo que acabo de hacer", reconoce el joven malacitano en los micrófonos de Onda Cero.

González que en el sprint final lograba adelantar a seis competidores, llegaba a la línea de meta en octava posición con un tiempo de 1:40:02 a menos de un minuto del campeón olímpico Alex Yee. El podio lo completaron el neozelandés Hayden Wilde y el francés LEO Bergere. "Acabo de llegar. En estos JJOO se ha demostrado que he estado ahí", dice el malagueño.

Cuando estaba en la última vuelta el pensamiento que se le pasaba por la cabeza al joven triatleta es que "la vida, Dios, me da ha dado la grandeza de lo que llevo dentro, bueno de lo que todos llevamos. Él me ha dado la oportunidad y yo la he aprovechado, sabía que tenía un buen final y lo he aprovechado". El malagueño ha indicado que está "súper satisfecho".