Quirónsalud Málaga crea una Unidad de Cuidados Paliativos Hospitalaria y a Domicilio

El Hospital Quirónsalud Málaga ha puesto en marcha una Unidad de Cuidados Paliativos con la finalidad de proporcionar una atención integral al paciente en situación grave o terminal, tanto oncológicos como no oncológicos, procurando para ellos, sus familiares y cuidadores el máximo grado de bienestar y calidad de vida. Este servicio, novedoso en el ámbito de la sanidad privada, viene a completar una parte del proceso de atención de la enfermedad que hasta ahora no estaba cubierta. El Hospital cuenta para ello con un equipo de seis médicos expertos en cuidados paliativos, liderados por la Dra. María Antonia Fernández Merlo, como coordinadora, y el Dr. Félix Martínez, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Málaga.

Esta Unidad está dirigida a aquellos pacientes cuya expectativa de vida es relativamente corta por causa de una enfermedad que no responde a los tratamientos curativos, pero “que una enfermedad no se pueda curar no significa que ese paciente no deba recibir una atención especializada”. Además, a nivel profesional, los médicos debemos saber hasta dónde hay que tratar una patología, saber parar y pensar en la persona que hay detrás de la enfermedad, porque a menudo nos centramos más en qué hacer con la enfermedad y no en qué hacer con la persona”, señala la médica coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos, la doctora María Antonia Fernández Merlo.

La nueva Unidad de Cuidados Paliativos de Quirónsalud Málaga se conforma como unidad multidisciplinar, con personal médico, de enfermería, trabajo social, fisioterapia y apoyo psicológico y psiquiátrico. Esta Unidad cuenta con área de hospitalización, urgencias, consulta externa (tanto presencial como telemática) y atención en el domicilio gracias al apoyo de LifeCoach (unidad de enfermería especializada en cuidados paliativos domiciliarios dirigida por la enfermera Paula Chinchilla).

El equipo médico de la nueva Unidad de Cuidados Paliativos de Quirónsalud Málaga está formado por las doctoras María Antonia Fernández Merlo, Isabel Leiva Aranda, Navidad Moreno Ferrer, María Teresa Ayuso Aragonés, Wilkenia Santana Hurtado y Olivia Moreno Ferrer.

La Unidad de Cuidados Paliativos trabaja en colaboración con los distintos servicios médicos del Hospital; una labor de equipo interdisciplinar, pues “las medidas paliativas no solo se basan en la sedación de pacientes, imagen tan simplista como extendida, sino que se trata de un amplio abanico de medidas de confort durante el proceso de una enfermedad grave, que puede ir desde un cáncer terminal, pasando por enfermedades cardiacas o pulmonares,

como una EPOC crónica con complicaciones, hasta enfermedades neurodegenerativas, como ELA o Alzheimer”, continúa la doctora Leiva (médica paliativista del equipo).

El equipo multidisciplinar de Cuidados Paliativos da “respuesta a problemas emocionales, sociales, prácticos o espirituales y a los múltiples síntomas propios de enfermedades graves, terminales o irreversibles, con gran impacto emocional, como la pérdida de autonomía, el dolor, la incertidumbre o la tristeza, la escasa o nula respuesta al tratamiento y con un período de vida limitado”.

La coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos reivindica que no hay que esperar a llegar a la fase terminal de un paciente para que sea derivado a esta especialidad, puesto que los cuidados paliativos deben entenderse como una especialidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad grave, también durante el tratamiento de dicha patología. Se pretende evitar los síntomas o efectos secundarios de la enfermedad o de su tratamiento lo antes posible, “centrándose en la persona y no sólo en la enfermedad. Como decía Cicely Saunders, considerada una de las madres de los cuidados paliativos, no es el cuerpo el que sufre sino el individuo entero”, concluye la médico paliativista Fernández.