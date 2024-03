¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Romeo y Julieta despiertan... llega al Teatro Soho Caixabank

Una pieza sobre Shakespeare que demuestra cómo el amor y la inspiración no solo están reservados a la juventud. Entre la felicidad de por fin poder estar juntos y la enorme tristeza de no haber podido vivir una vida entera juntos los dos intentan averiguar cómo llegaron hasta aquí y qué es lo que todavía les une. Ellos nos cogen de la mano y nos enseñan las escenas más enigmáticas de la tragedia. Se enamoran, se enfrentan en duelo, se fugan, se casan, cantan y bailan se envenenan y al final mueren... ¿o no?, para demostrar a Shakespeare que la muerte no es el fin de todo.

Pases: viernes y sábado a las 20:00h.

Conchita

"La bola de nieve" , es su séptimo álbum de estudio. Cuenta con una producción sublime de Pablo Cebrián donde Conchita brilla con diez grandes temas. Su primer adelanto, "No soy yo, eres tú" se ha convertido en un auténtico hit viral. Canciones que te harán bailar, reír, y replantearte muchas cosas..

Lugar y hora: viernes 1 de marzo a las 22:00 en La Cochera Cabaret.

[[H4:TNT, tributo a AC/DC, homenajeará «BACK IN BLACK», 1980′]]

Será una noche cargada de emoción con todos los temas que componen este álbum y algunos otros grandes clásicos de la banda australiana hasta completar un total de casi dos horas de concierto.

Lugar y hora: sábado 2 a las 22:30 en Sala Trinchera.