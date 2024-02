¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Este fin de semana finaliza el Carnaval de Málaga 2024, y lo hace con modificaciones respecto a lo previsto debido a las previsiones de lluvia. Según ha informado el ayuntamiento y el carnaval, el desfile infantil se suspende y la Gala Drags Queens se pasa a mañana sábado. Así, la actividad para la jornada de mañana sábado queda así:

Plaza Constitución, de 12:00 a 14:00 h: entrega de Premios de Dibujo, actuación de grupos infantiles, y concurso de disfraces infantil.Desde plaza Constitución, 18:00 h, desfile de los Dioses. - ⁠Calle Larios, 20:00 h, Batalla de las Flores. - ⁠Plaza Constitución, 21:00 h, Gala Drag. - ⁠Plaza Constitución, 23:00 h, Concierto Ochentero.

Y ya para el domingo, una gran boqueroná en la plaza de la Constitución y se celebrará el Entierro del Boquerón, un cortejo que saldrá desde la calle Larios en torno a las cinco y media de la tarde y concluirá en la playa de La Malagueta, donde se quemará al boquerón. Ahí se pondrá punto y final a casi un mes de coplas, risas, alegrías, serpentinas y mucho cachondeo.

Para los más pequeños

Y como cada semana, el Teatro Echegaray acoge el domingo por la mañana, con dos pases a las 11h y a las 13h, al público infantil. Adragón, tierra de leyenda es la obra de esta semana. El precio de la entrada es de seis euros.

En el Teatro del Soho arranca la cuarta edición de Flamenco en el Soho, con Jesús Méndez y Pedro el Granaíno y Metales, un espectáculo que representa el origen de la pureza en sus voces flamencas y viene a mostrarnos el sendero que los llevó a ser y sentirse cantaores.

Mañana sábado se sube a las tablas a Tomatito y el domingo turno para la Fundación Alalá y El Árbol del Flamenco. Viernes y sábado el pase es a las 20h y el domingo a las 17h. Entradas desde los 20 euros y el domingo precios reducidos.

Nueva muestra

En la Térmica, hoy se ha inaugurado la exposición de Aaron Johnson. We Are Made of StarDust. Estamos hechos de polvos de estrellas, con entrada gratuita hasta el 2 de junio. Es una cautivadora colección de 16 pinturas creadas entre 2020 y 2023 que invita a los espectadores a un viaje cósmico, ahondando en la profunda interconexión que une a todos los seres vivos, y celebra nuestra armonía intrínseca con la naturaleza y el universo. De martes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Lunes cerrado.

Arranca la Copa del Rey

Y despedimos este espacio de propuestas con música. Lola índigo llega este domingo a Málaga, como antesala de la Copa del Rey del baloncesto que se celebra desde el jueves y hasta el domingo próximos en el Martín Carpena. Desde 45 euros se puede adquirir entradas para el concierto de esta artista granadina con premios internacionales y que llega a Málaga con Dragón.