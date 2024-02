Procesos respiratorios y otras infecciones víricas, principales patologías atendidas en el servicio de Urgencias de HM Málaga

Durante estas últimas semanas, el servicio de Urgencias del Hospital HM Málaga ha visto incrementada su frecuencia de pacientes debido a los cambios de temperatura y a la transmisión por contagio entre personas por contacto cercano. El Dr. Alberto Puertas Tamayo, coordinador de Urgencias del Hospital HM Málaga y el Hospital Internacional HM Santa Elena, destaca que “los procesos respiratorios como gripe, neumonía u otros virus catarrales, son los principales motivos de consulta en urgencias en este periodo”.

En cuanto a las patologías más destacadas en adultos han sido los procesos respiratorios, accidentes de tráfico, lesiones deportivas como contusiones y esguinces; y gastroenteritis, entre otras. Actualmente, los procesos respiratorios ocupan más del 30% de los motivos de consulta en urgencias.

“En las próximas semanas se prevé que aumenten las consultas referidas a procesos alérgicos de origen respiratorio, que se manifiestan a través de congestión nasal y crisis asmática”, puntualiza el Dr. Puertas.

A esto hay que añadir que, “en ocasiones, los pacientes nos consultan por motivos que consideran poco importantes, pero cuando realizamos una buena entrevista clínica y empleamos las pruebas y medios diagnósticos adecuados, nos sorprende que existe una patología diferente por la que el paciente inicialmente acude al hospital”, señala el Dr. Puertas.

Por su parte, “los principales motivos de consulta entre los más pequeños han sido cuadros de gastroenteritis y otitis como complicación de infecciones víricas sobreinfectadas”, apunta la Dra. María González, coordinadora de la Unidad de Pediatría de HM Málaga. Esto es debido al aumento de síndromes gripales acompañados de mucosidad y tos. En algunos de los casos, esa mucosidad no ha sido expulsada por el niño, lo que ha supuesto una infección de oídos.

Además, en palabras de la Dra. González, “cuando un niño está enfermo o lesionado es importante no demorar la atención médica. Sobre todo, en situaciones como pueden ser la dificultad para respirar, desvanecimiento o desmayo, una reacción alérgica que conlleve hinchazón o urticaria, fiebre alta con dolor de cabeza o rigidez en el cuello”.

Pero si existen otros síntomas, aunque no sean tan graves como los citados anteriormente, la doctora recomienda que, “si no pueden acudir a su pediatra pronto, es importante acudir a Urgencias si el niño presenta enfermedades comunes como gripe, fiebre o lesiones que no sean tan severas, como heridas menos profundas”.

Ante determinados síntomas, no hay que esperar

Los profesionales sanitarios insisten en que es importante no esperar y acudir a tiempo al servicio de Urgencias ante determinados síntomas como, por ejemplo, dolor torácico, ahogo o palpitaciones; para evitar que éstos evolucionen, retrasen el diagnóstico precoz y empeoren el pronóstico.

Para ofrecer la máxima calidad asistencial, el Hospital HM Málaga ha creado una nueva área de Urgencias, facilitando el acceso y acortando el tiempo de espera de los pacientes. Además, ha ampliado su cartera de servicios en Málaga, con la incorporación de nuevas especialidades médicas a sus centros. Dentro de estas unidades cabe destacar el servicio de Urgencias Pediátricas 24 horas del Hospital HM Málaga.

Este hospital ofrece un servicio de Urgencias las 24 horas durante los 365 días del año y presta atención continua en distintas especialidades para que, ante cualquier síntoma, el paciente cuente con una asistencia sanitaria integral, rápida y de calidad.