Óscar Medina, alcalde de Torrox: "Vivimos en un mundo en el que todo va por redes sociales y desde Torrox tenemos muy claro que ese es el futuro"

El Ayuntamiento de Torrox está presente en la World Travel Market (WTM) de Londres bajo el paraguas de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y el Patronato de Turismo Costa del Sol, en coordinación con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía y la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA). El alcalde de la localidad, Óscar Medina, ha recordado que el turismo británico es el segundo internacional más importante en el municipio tras el alemán. El Ayuntamiento de Torrox, en línea con las instituciones citadas, apunta a las nuevas generaciones y a las tecnologías para enfocar su promoción turística en la Feria Internacional de Turismo de Londres. El alcalde de Torrox ha destacado la semejanza de la campaña de la Junta de Andalucía en esta feria internacional de turismo con la que llevará el municipio.

Al margen, ha manifestado que la nueva campaña 'Andalucía te rompe’ (Andalusian crush’) “habla de lo que hablamos nosotros”, añadiendo al respecto que, junto al internacionalmente conocido Torrox, Mejor Clima de Europa, se presenta el eslogan “The place where you can live it all”, el lugar donde puedes vivirlo todo. “Hablamos de patrimonio, de cultura, de deporte, de gastronomía, de eventos, de historia, de sol y playas… algo que aparece igualmente en el vídeo de Andalucía”. Óscar Medina sigue indicando, en este sentido, que “al británico no sólo se le ofrece sol y playa y un buen clima, sino además nuestra cultura o nuestro folclore, y en eso en Torrox somos líderes de la Costa del Sol oriental”