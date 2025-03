La ONCE inaugura la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla

La ONCE ha inaugurado en Málaga la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Una semana que constará de 150 actividades para compartir con la sociedad malagueña la realidad de las personas ciegas y acercar a la ciudadanía las actuaciones de la ONCE en la provincia. Además, se conmemora el 200 aniversario de Luis Braille, quien trajo un sistema que facilitó la vida de muchas personas.

En Onda Cero Málaga, hablamos con el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, quienes se han mostrado ilusionados por esta Semana del Grupo Social ONCE, que les permite visibilizar su labor y que la población sea consciente de su realidad y las actuaciones de la ONCE.