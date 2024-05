Entrevista con María Lafuente, delegada de OCU en Málaga

La OCU anima, ante el Día Mundial del Comercio Justo a luchar por un sistema más equitativo con los pequeños productores

Según el colectivo, el comercio justo no es caridad; es participar en el mercado en condiciones no abusivas, una exigencia fundamental para los países en vías de desarrollo. "No es ayuda, es comercio", reclama. Según estudios recientes de OCU sobre consumo sostenible y alternativo, un 49% de los consumidores comprometidos declaran comprar productos ecológicos y de comercio justo.