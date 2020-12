Segunda edición del Encuentro Nacional de Traducción Literaria

Málaga, capital nacional de la traducción

La segunda edición del Encuentro Nacional de Traducción Literaria consolida a la Casa Gerald Brenan de Málaga como un espacio de discusión y reflexión sobre el mundo de la traducción en España. Este año, las jornadas rinden homenaje a Gamel Woolsey, adoptando para este encuentro el lema "traducir, una forma de amar", que parte del título de la novela de Woolsey 'One Way of Love' (1931). Hablamos de ello con el director de la institución que acoge las jornadas, Alfredo Taján.