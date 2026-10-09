La Costa del Sol confirma la evolución de un mercado de lujo con reglas propias y cada vez más ligado a la experiencia

Esta ha sido una de las principales conclusiones del encuentro “La Costa del Sol ante la mirada del comprador de vivienda de lujo”, celebrado en Marbella por Grupo Tecnitasa. La jornada siguió el recorrido del comprador a través de tres momentos, DESEAR, DECIDIR y HABITAR, para analizar qué genera el deseo, qué factores terminan inclinando la decisión de compra y cómo evolucionan las expectativas una vez que la vivienda pasa a formar parte de su forma de vida.

Durante la jornada se repasaron también las principales cifras del Informe de Evolución y Tendencias del Mercado Residencial de Lujo en España 2026 de Grupo Tecnitasa. El estudio situó en el 10,87% el incremento medio del precio de la vivienda de lujo durante 2025 y señaló a Málaga como uno de los principales polos nacionales, con el 32% de la oferta de inmuebles de más de tres millones de euros. Junto con Baleares, concentra cerca del 70% de este mercado en España.

Los datos compartidos durante el encuentro muestran también la dimensión alcanzada por el segmento más exclusivo de la Costa del Sol. Mientras el valor de referencia de la vivienda de lujo en la provincia de Málaga se sitúa en torno a los 8.000 euros por metro cuadrado, en Marbella, Benahavís y Estepona alcanza niveles de entre 14.000 y 16.000 euros por metro cuadrado, con promociones excepcionales en primera línea de playa que han llegado a superar los 40.000 euros por metro cuadrado.