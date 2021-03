El contenedor cultural de la Universidad de Málaga proyecta nuevos talentos con las propuestas más alternativas e innovadoras del momento

Todos los martes hay actividades relacionadas con el cine, los miércoles artes escénicas y los jueves música

Hoy se representa "Si yo fuera madre", el despliegue de una “autoficción plural” porque no habla desde el ‘yo’ sino desde el ‘nosotras’. A partir de ella, plantea una indagación artística y vital sobre el amor después del amor y el hecho de ser (p)madre, o no, y el lugar que ocupa la crianza en la sociedad. Si yo fuera madre es un pasadizo por el que dos actrices con sus bebés escaparán de la disyuntiva a que se la quiere abocar: invisibilidad o desapego. Y un dramaturgo que quiso ser padre y no pudo conjurar su herida. Todo ello será alimentado y cuestionado por la presencia de los bebés en la escena, que son presente y azar puros, y nos devuelven a la esencia de lo teatral: el encuentro colectivo con lo inaplazable y lo imprevisible; o sea, con el misterio de estar vivas.