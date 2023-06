Adecco y CEU Andalucía analizan en Málaga las claves estratégicas de la competitividad empresarial

Además de Javier González de Lara y Sarria, presidente de CEA y CEM, participa y Francisco Javier Blasco de Luna, director de The Adecco Group Institute, y Diana Carolina Wisner Glusko, profesora de Derecho de las Nuevas Tecnologías del centro de estudios universitarios Cardenal Spínola CEU, que presentarán el informe La Función de RRHH y Retos en la Gestión del Talento.

Acto seguido, el Head of IT Industry en The Adecco Group, Óscar Rodríguez, moderará una mesa de diálogo centrada en la gestión del talento y la competitividad en el nuevo entorno y el presente y futuro del sector tecnológico que contará con la participación de Lidia García, Recruitment Team Manager en EY GDS, Rebeca Navarro, responsable global de Talent Adquisition en Vodafone, Sofia Schneider, Sales Leader Cloud Systems ODP EMEA en Oracle, y Carmen Sebrango, directora de Carreras Profesionales de la Universidad CEU San Pablo.