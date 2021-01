El Alcalde de Corteconcepción confinado en su domicilio por positivo en Covid19

Ginés ha subido a redes el comunicado oficial de haber un nuevo positivo en el municipio serrano de Corteconcepción. Tras anunciar que el nuevo positivo es él mismo y asegurar que su estado es bueno, a pesar de haber perdido el olfato, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los cortesanos y cortesanas, asi como animarles a seguir las recomendaciones y ser precavidos.

Textualmente, la publicación de Facebook dice asi:

" He dado positivo por covid 19, me encuentro bien, solo tengo pérdida de olfato y no tengo fiebre. Desde aquí tranquilizar a la población. Desde el primer momento me puse en aislamiento, para en caso de ser positivo, afectar a al menor número de personas posible, debido a que son muchas con las que me relaciono como sabéis.

Mandar un mensaje de ánimo a todos y, que se tomen al máximo las precauciones ya que son muchas las veces que no podemos ni saber dónde lo cogemos. ¡Un abrazo!".

Desde Onda Cero Huelva, le deseamos una pronta recuperación.