Mercedes Ramblado: "Cubrir las vacantes en Huelva cuesta trabajo. Hay que incentivar a los médicos para que vengan"

La sanidad pública en Huelva tiene por delante retos importantes. La presidenta del Colegio de Médicos, Mercedes Ramblado, destaca que la falta de profesionales sanitarios y las dificultades para cubrir las plazas vacantes, han generado una situación que, a su juicio, obliga a poner en marcha medidas capaces de hacer de Huelva un destino más atractivo para los facultativos, "cubrir las plazas vacantes cuesta trabajo; hay que incentivar a los médicos para que vengan", señala Ramblado.

Mercedes Ramblado, en las instalaciones de Atresmedia Radio. | Huelva

Durante la entrevista, la presidenta del Colegio de Médicos aborda también la situación de la Atención Primaria, las necesidades del Materno Infantil, el desarrollo de los CHARE y otros asuntos que preocupan al colectivo, como el incremento de las agresiones a profesionales sanitarios.

Una conversación sobre el presente y el futuro de la sanidad onubense y sobre las medidas necesarias para garantizar una atención sanitaria de calidad en toda la provincia.