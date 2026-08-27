Mercedes Ramblado: "Cubrir las vacantes en Huelva cuesta trabajo. Hay que incentivar a los médicos para que vengan"

La sanidad pública en Huelva tiene por delante retos importantes. La presidenta del Colegio de Médicos, Mercedes Ramblado, destaca que la falta de profesionales sanitarios y las dificultades para cubrir las plazas vacantes, han generado una situación que, a su juicio, obliga a poner en marcha medidas capaces de hacer de Huelva un destino más atractivo para los facultativos, "cubrir las plazas vacantes cuesta trabajo; hay que incentivar a los médicos para que vengan", señala Ramblado.
Durante la entrevista, la presidenta del Colegio de Médicos aborda también la situación de la Atención Primaria, las necesidades del Materno Infantil, el desarrollo de los CHARE y otros asuntos que preocupan al colectivo, como el incremento de las agresiones a profesionales sanitarios.
Una conversación sobre el presente y el futuro de la sanidad onubense y sobre las medidas necesarias para garantizar una atención sanitaria de calidad en toda la provincia.