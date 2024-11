La enfermera condenada por envenenamiento proclama su inocencia: "alguien tuvo que hacerlo, pero no fui yo. Me están destrozando la vida"

Entre julio y noviembre de 2018, siete profesionales del centro penitenciario de Huelva fueron intoxicados con metadona en algunos de los alimentos que habían ingerido. En algunos casos, ocasionó serios trastornos de salud para las víctimas de esa intoxicación. La investigación policial señaló a la enfermera supervisora del servicio de farmacia del centro. Han pasado seis años, una condena de la Audiencia Provincial y una ratificación del Tribunal superior de Justicia de Andalucía a una pena de 21 años de cárcel. En este momento, permanece en libertad, a la espera de que se resuelva el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo.

La enfermera de la prisión condenada a 21 años de prisión proclama su inocencia "no se está haciendo justicia conmigo. Me están destrozando la vida" | Huelva

Por primera vez, ha decidido conceder una entrevista en un medio de comunicación y lo ha hecho en Onda Cero Huelva. La enfermera, durante la conversación que tuvo lugar en los estudios, afirmó que "no he hablado antes, porque he confiado en una justicia, que no se está haciendo conmigo. Me están cargando una condena injustamente, sólo espero que el Supremo lea el recurso presentado porque no existe ni una sola prueba contra mí. Alguien tuvo que ser el que lo hizo, pero yo no tengo nada que ver. Tengo mis sospechas sobre quién pudo hacerlo".

En este podcast pueden escuchar la entrevista completa.