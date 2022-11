EDUARDO CALERO: “CADA VEZ ME GUSTA MENOS EL FÚTBOL Y MÁS EL RECREATIVO”

Escribir un libro no es algo que se haga de un día para otro. Y menos, si hay sentimiento de por medio. Eduardo Javier Calero García ha cumplido uno de sus sueños, convertir en historia de papel una de sus grandes pasiones, su amor por el Recreativo de Huelva. Lleva más de 20 años coleccionando elásticas del Decano, algunas las ha devuelto a la vida.

El libro hace un repaso histórico del Recreativo, a través de las camisetas que han lucido sus jugadores desde la fundación del club en 1889. | Huelva

Durante su paso por los estudios de Onda Cero Huelva, Edu Calero abre su corazón, pero también su memoria para recordar cómo fue su infancia, “yo no soy recreativista de cuna porque me iba todos los fines de semana a mi pueblo, Berrocal, y eso no lo cambio por nada, ni por tener 200 números menos de carnet”.

El libro ya se encuentra a la venta a través de www.humildegrandeza.es | Huelva

Reconoce que lo suyo con el Recreativo de Huelva fue un flechazo tras un viaje a Madrid en el que, gracias a dos compañeros de clase, comprendió que él nada tenía que ver con el club del que era seguidor, “no es cuestión de fútbol, ni de éxitos, es lo que me han impregnado mis padres: el amor propio, querer lo tuyo, sé que soy atípico porque no veo ni los partidos de Champions. Cada vez me gusta menos el fútbol y más el Recreativo”, añade.

Réplica de la primera camiseta del Recreativo de Huelva. | Huelva

Durante la entrevista, Edu Calero, recibe inesperadamente para él, algunos mensajes de personas que despiertan su emoción. Y sus lágrimas de felicidad.

Amigos y colaboradores como el autor del prólogo, Juanma Garrido Anes, o el encargado de hacer la introducción histórica, Alejandro José López Pérez, o personas tan importantes para él como su “hermano” José Antonio Camacho y José Garzón. Pero no faltó alguien a la que define como “la responsable de que hoy esté aquí sentado, la que me apoya cada día”.

Edu Calero donó un ejemplar de su libro a los archivos de Onda Cero. | Huelva

En esta entrevista pueden escuchar el latido de un gran corazón, el del autor de ‘La Humilde Grandeza de la Albiazul’, que se presenta este viernes 2 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón. Ya está a la venta en las principales librerías de Huelva y a través de las webs https://humildegrandeza.es/ y http://pabiloeditorial.com/web/ .