El Supremo confirma la absolución del exalcalde Torres Hurtado: “Hoy es un día de fiesta que quiero celebrar con mi familia”

La resolución del Alto Tribunal ratifica la absolución del exalcalde en el caso 'Obispo Hurtado', una parte de la denominada 'operación Nazarí', que en 2016 resultó en la detención y posterior dimisión de Torres Hurtado, acusado de una supuesta trama de corrupción urbanística.

La acusación popular que ha ejercido el empresario Ramón Arenas presentó ante el Supremo un recurso con tres motivos contra la absolución de Torres Hurtado y Nieto por la sentencia vinculada a la construcción del edificio en el que ambos vivían cuando estalló la operación en el centro de la ciudad de Granada.

La sentencia del TS ha inadmitido los tres motivos y ha apuntado que la parte recurrente "no ha acreditado" en sus alegaciones una posible vulneración de sus derechos fundamentales "ni un posible error de subsunción".

Ha dado así carácter definitivo a la sentencia absolutoria para el exalcalde y la exconcejal de Urbanismo y ha condenado al empresario al pago de las costas del recurso de casación.

Esta causa fue la primera pieza separada del 'caso nazarí' que llegó a juicio, en octubre de 2021, momento en el que Torres Hurtado, Isabel Nieto y un funcionario fueron acusados de prevaricación, tráfico de influencias y del delito alternativo de negociaciones.

Tres sentencias en el mismo sentido

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada dictó sentencia absolutoria que confirmó también la Audiencia de Granada. Y ahora ratifica ambas resoluciones el Tribunal Supremo.

"Estoy muy contento esta mañana". Así nos la confirmado en Onda Cero donde ha llegado a decir que: "después de ocho años [---] de calvario esto se ha acabado como no podía ser de otra manera". Insiste en que "estaba convencido de que no había nada pero que hasta que no sale no te lo acabas de creer".

"Hoy es un día de fiesta que quiero celebrarlo con mi familia que lo ha pasado mal conmigo".

Por su parte, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto también ha quedado absuelta. Asegura a esta redacción que se trata ya de "la tercera sentencia que sale en el mismo sentido. Es lo que estábamos esperando".