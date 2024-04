El socialista Carlos Porcel, nuevo alcalde de Maracena al prosperar la moción de censura contra Pérez (PP)

En un Salón de Plenos lleno, y con el apoyo de la edil no adscrita Soledad Carmona, que ha abandonado el PP en los últimos días por diferencias con Pérez, la moción de censura ha contado con 12 votos, estando en los once el límite de la mayoría absoluta del Pleno.

Ha sido decisivo el apoyo de la edil de MC, Amabel Adarve, que seguirá siendo concejal de Juventud, Deportes y Eventos, como lo ha sido en el cuatripartito que ha gobernado hasta la fecha, presidido por el PP y junto con Vox y Quiero Maracena.

Al término de la sesión, el flamante alcalde de Maracena, Carlos Porcel, tras una votación a viva voz en que ha habido nueve sufragios en contra (los de PP, Vox y Quiero), ha jurado el cargo antes de recibir los aplausos y vítores de los presentes, y recibiendo una breve felicitación de su predecesor.

En su primera intervención como alcalde en el Pleno, Porcel ha agradecido el apoyo de los grupos que han apoyado la moción, y ha abierto un turno de palabra en el que el ya exalcalde de Maracena Julio Pérez le ha deseado suerte en tanto será bueno para el municipio, antes de abandonar la reunión sin escuchar a la edil no adscrita, que ha explicado sus razones para apoyar al nuevo equipo tras verse "aislada" en la primera parte del mandato.

La convocatoria extraordinaria del Pleno en la que se ha debatido la moción, que empezaba pasadas las 12,00 horas y se ha prolongado por casi tres horas, ha contado también con la asistencia del secretario de Estrategia Territorial del PSOE de Andalucía y exalcalde de Maracena, Noel López, y del máximo responsable de esta formación en Granada, José Entrena, y del número dos del PP en la provincia, Jorge Saavedra, entre otros dirigentes políticos del ámbito provincial, ha comenzado, tras la llegada entre aplausos de los promotores de la moción, con la constitución de la mesa de edad, con la edil socialista Rosa Carmen Sánchez como presidenta.

Sánchez, antes de la lectura del texto de la moción, se ha referido al "hecho histórico" de que Maracena vuelva a "ser socialista", y ha pedido "máximo respeto" a los intervinientes durante el Pleno. El PSOE ganó las elecciones del pasado mayo aunque perdiendo la mayoría absoluta, con siete actas de concejal por seis del PP, tres de IU, dos de Vox, otros dos de Quiero y uno de MC.

La situación política en el municipio se vio condicionada en la campaña electoral de los comicios municipales de 2023 por la investigación judicial que se abría tras el secuestro de la exedil socialista Vanessa Romero en febrero del año pasado por el que entonces era pareja sentimental, investigado en esta causa por la que está en libertad provisional desde el pasado julio, de la en ese momento alcaldesa, Berta Linares, del PSOE, que dimitió tras los comicios.

En su primera intervención en el Pleno, Carlos Porcel ha abogado como alcaldable por una moción "esencial para cambiar el rumbo de Maracena" tras unos diez meses de un "Ayuntamiento vacío, sin alma, con un alcalde totalmente ausente", así como por mejorar la imagen del municipio sin hablar "tanto" y dedicándose a "trabajar".

El gobierno local, según Porcel, ha de "solucionar sus problemas y no generar" otros. El que ha sido portavoz socialista hasta este momento ha resaltado el reconocimiento que se dará en esta nueva etapa a las trabajadoras de ayuda a domicilio, "que no van a volver a tener ese miedo que han pasado durante diez meses", a la par que ha aludido al conflicto con la Policía Local, y a supuestas "injurias hacia los trabajadores públicos" por parte del equipo saliente.

"Pese a las amenazas y pese a los insultos, Amabel ha dado un paso adelante", ha defendido Porcel a su vez la posición de la portavoz de MC, con el objetivo común de que el consistorio no vuelva "a las tinieblas ni al rencor".

También el alcalde saliente, Julio Pérez, ha tenido palabras hacia esta edil indicándole que hace regidor a "una persona que le ha buscado la ruina a Maracena" en referencia a la deuda municipal sobre la que ha presentado a Porcel, aludiendo a sus años como concejal, un documento indicando que ascendía a 40 millones de euros en el inicio del mandato.

Pérez ha acusado a los promotores de la moción de echarle de alcalde "con mentiras", y ha enfatizado los logros económicos que ha indicado que ha conseguido el consistorio en esta primera parte del mandato municipal, en asuntos como la rebaja del periodo medio de pagos. El equipo saliente puede llevar "la cabeza muy alta", ha indicado antes de señalar que volverá.

En una intervención en la que ha dado cuenta de su posicionamiento, tras unos días en que denunció supuestas amenazas en redes, y en los que también ha habido denuncias cruzadas ante la Guardia Civil entre el PP y el PSOE por la gestión municipal llevada a cabo hasta la fecha, la portavoz de MC ha enfatizado que está al "servicio" de su municipio.

Adarve ha aludido también a un "ambiente de trabajo incómodo" que ha incidido en una "merma en la calidad de los servicios a los ciudadanos" y a que "durante todo este tiempo" ha estado "sola" y sin el apoyo del alcalde, en su gestión o en los actos que ha organizado, acaso "aparecía para echarse su fotillo y encima" luego criticarle. "¿Es posible trabajar así? Pues claro que no", ha señalado.

"Con el devenir del tiempo nos hemos dado cuenta de que ese no era el cambio que Maracena merecía", ha señalado Adarve, que ha aludido a una cita de Winston Churchill para aseverar que "aquellos que no cambian de opinión no cambian nada".

El portavoz de Quiero Maracena, Miguel Ángel Fernández, que ha comenzado su intervención entre abucheos, ha advertido de los "impuestos revolucionarios" y los bloqueos por denuncias urbanísticas de anteriores mandatos, con gobiernos socialistas, y ha indicado que la moción es una "falta de respeto a la ciudadanía" basada en "excusas y no razones fundamentadas".

"Quien se postula puede ser imputado por posibles delitos urbanísticos", ha advertido, en un Pleno en el que el viceportavoz del Grupo Socialista, Antonio García Leiva, ha adelantado posibles querellas por denuncias falsas contra el hasta ahora equipo de gobierno.

El portavoz de Vox, Juan Antonio Quesada, ha advertido de los despachos de Intervención y Urbanismo "precintados por la Guardia Civil" estos últimos días, y también entre abucheos y aplausos, ha indicado que considera que la portavoz de MC no es "corrupta" pero se ha preguntado si habrá pedido al nuevo equipo los "700.000 euros para las fiestas" que ha dicho que pidió al gobierno saliente, al objeto de, entre otras ideas que ha aludido, "hacer una pequeña calle Larios", o "dos millones" para sus "caprichos", acusaciones que ha desmentido Adarve en su última intervención.

Tras votar, el representante de Vox ha abandonado el Pleno, mientras la presidenta de la mesa de edad ha aludido a su "poca ética" por ello. Por parte de IU, Patricia Lara ha aludido a comentarios "machistas" y "homófobos" del representante de Vox y ha defendido la moción como "herramienta de la democracia" frente a una "política de revancha" y de "cero transparencia", rompiendo "la convivencia normal de Maracena".