La pasión de Tico Medina por el periodismo: "Si me retiro, se paran todos los tornillos de mi máquina y alma"

Tico Medina, de 87 años y natural de Píñar (provincia de Granada), desarrolló una extensa, exitosa y prolífica trayectoria profesional, que le llevó a trabajar en numerosos medios de comunicación y a recibir innumerables premios y reconocimientos. El periodista ha fallecido este lunes, según ha confirmado el programa 'Herrera en Cope', en el que colaboraba desde hace años. En Onda Cero, en Más de uno Granada, en una entrevista con Juan Andrés Rejón, el cronista oficial de Granada aseguraba que "moriría" si se retiraba del periodismo.

"Yo no puedo irme, si me voy me muero. Pérez-Reverte escribió un día que no me podía retirarme porque si lo hacía, la palmo", aseguraba con su habitual desparpajo el periodista granadino más famoso. "Si la vieja máquina se para, se paran todos los tornillos de mi máquina y de mi alma", apuntaba. Hacía las declaraciones tras recibir la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2017). El periodista también se sentía muy orgulloso de poder darle su nombre a un famoso parque céntrico de la capital. El "Tico Medina" ya es un lugar de encuentro clásico para los granadinos.

PREMIOS

Entre ellos recibió el Ondas (1961), la Antena de Oro (1965), el Premio Internacional de Periodismo en Europa del Instituto Hispánico de Investigaciones Internacionales de Nueva York (1974); la Carabela de Plata 1977 de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana. la Pluma de Oro del Gobierno mexicano (1990), el premio Rodríguez Santamaría de la Asociación de la Prensa de Madrid (1996) o el granadino Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón (2000).

También recibió la Medalla de plata de la región de Asturias (1998), la Medalla de Andalucía (2008) y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2017).