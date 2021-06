El PSOE de Granada ofrece un Gobierno de concentración al PP para sacar a Luis Salvador del Ayuntamiento

El portavoz socialista Francisco Cuenca ha asegurado a Onda Cero que desde su partido se ha ofrecido al Partido Popular un Gobierno de concentración. Las dos formaciones, si suman votos, alcanzarían 17 concejales, más que suficientes para gobernar. Fuentes del Partido Popular aseguran que podría barajarse que en los próximos dos años la alcaldía se repartiera entre Cuenca y el edil popular Luis González. No obstante, Cuenca niega que esté dispuesto a compartir la alcaldía. "Por respeto a Granada" considera que el alcalde debe ser él y pide que se respeten los 40 puntos programáticos que presentó la semana pasada, cuando mandó a Salvador el ultimátum de que dimitiera en 72 horas, o de lo contrario, comenzaría una rueda de contactos con el resto de formaciones para tratar de sacar adelante una moción de censura.

¿Un Gobierno de concentración PP-PSOE?

No obstante, Cuenca ha considerado que no es momento de entrar "en cómo se repartiría" este Gobierno de concentración, pero sí considera esencial alcanzar ya acuerdos para sacar a Granada de este bloqueo administrativo.

El portavoz de los populares, César Ruiz, asegura que la reunión que estaba previsto que mantuvieran hoy populares y socialistas no se producirá. Ha recordado que Cuenca les dio 'plantón' en la última reunión que tenían previsto mantener para avanzar en las negociaciones. Ruiz no ha querido profundizar en los posibles acuerdos a los que se podría llegar con el PSOE. Ha recalcado el deseo de los populares de reeditar un Gobierno con Ciudadanos como el actual, pero, eso sí, sin el actual alcalde Luis Salvador. "Debe dar un paso al lado", ha zanjado Ruiz.

Luis Salvador, cada vez más solo

La alcaldía de Granada, sostenida sobre cuatro concejales de Ciudadanos y siete del Partido Popular, quedaba inoperante el pasado 8 de junio después de que todos los integrantes del PP y dos de Ciudadanos anunciaran que abandonaban el equipo de gobierno del Ayuntamiento.

La razón de tal abandona fue la decisión de Luis Salvador de no aceptar un pacto no escrito que acordaron populares y naranjas de alternar el mando en la segunda mitad de la legislatura. Pasados dos años de alcaldía de Salvador, el bastón de mando debía haber pasado al veterano del PP, Sebastián Pérez, que no solo abandonó el Gobierno -aunque mantiene su acta de concejal como no adscrito-, sino también el partido tras 35 años de militancia.