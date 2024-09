Se trata de la tercera ocasión en la que el parque comercial Granaita acoge esta campaña de donación de sangre, consolidando de este modo la colaboración iniciada en 2023.

El parque comercial Granaita organiza una nueva campaña de donación de sangre en sus instalaciones. Este martes 24 de septiembre el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada dispondrá durante todo el día de un local cedido gratuitamente para poder atender a los visitantes que deseen realizar una donación en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.

Cualquier persona cuya edad esté comprendida entre los 18 y los 65 años puede ser donante de sangre, siempre que tenga un peso superior a los 50 kg, con un límite de tres donaciones al año en el caso de las mujeres y cuatro veces en el mismo año en el caso de los hombres, y con un período de margen de al menos dos meses entre donación y donación. Además, dado que la donación no es una analítica, no es necesario estar en ayunas para realizar una donación de sangre, y situaciones médicas comunes como tener el colesterol elevado o similares no son impedimento para donar.