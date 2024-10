El mensaje del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental sobre la Salud Mental: "Déjate de cuentos. Elige psicología"

El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) ha presentado su campaña dedicada a concienciar sobre la importancia de la salud mental y promover la sensibilización acerca de los desafíos y problemas relacionados con la área, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el próximo 10 de octubre. Este día proporciona una oportunidad para abordar el estigma y los prejuicios que rodean los problemas de salud mental y para promover el acceso a las y los profesionales de la psicología a todas las personas.

La propuesta, promovida por el Colegio y creada e implantada por la agencia CREDO, tiene como misión educar a la población sobre la importancia de acudir a profesionales de la psicología para tratar la salud mental. La iniciativa se centra en tres mensajes principales: la psicología es el único recurso seguro y eficaz, las pseudoterapias son intrusistas y no ofrecen soluciones reales, y acudir a la consulta de psicología no debe dar recelo o miedo. Para ello, además de distintas piezas distribuidas en canales tradicionales y digitales, en las provincias de Andalucía Oriental (Almería, Jaén, Granada y Málaga), como: metro, autobuses, mupis, taxis, prensa, radio, televisión y redes sociales; el COPAO ha elaborado un podcast con cinco episodios de veinte minutos, que estarán disponibles en plataformas digitales y acciones de dinamización en lugares públicos de las cuatro provincias.

La Decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Doña Mariela Checa Caruana, ha destacado la importancia de cuidar la salud mental y ha declarado que los objetivos claros de esta campaña son: “desestigmatizar y normalizar la salud mental, combatir el intrusismo y las pseudoterapias, y visibilizar y posicionar a la Psicología como el primer y mejor recurso para abordar la salud mental”.

José Antonio García, vicesecretario del COPAO: "para hablar de problemas psicológicos, solo puede hablar un profesional de la psicología por eso esta campaña ataca directamente al intrusismo. Por eso si tenemos un problema de corazón no vas a dejar que te opere un veterinario o si te duele el pie no vas al oculista, aunque sea profesionales sanitarios, porque no es su competencia. Igual con la salud mental". "Frente a las personas y profesiones que venden humo y no tratan sus problemas de salud mental de raíz, aquí estamos para acogerles, saberles acompañar y estar con ellas en el proceso de recuperación y de mejora de la calidad de vida”.

En la presentación, el COPAO ha manifestado que se facilitará la búsqueda de la persona colegiada más adecuada a cada paciente mediante un directorio profesional que permite hacer una selección personalizada. Con esta campaña se pretende cambiar la percepción de la sociedad respecto a la salud mental, reafirmando que la psicología es el recurso fundamental para tratar esta área de manera segura y eficaz, combatiendo el intrusismo y las soluciones falsas e irreales de las pseudoterapias. Por eso, “va dirigida a aquellas personas que padecen algún problema de salud mental y acuden de forma rápida a la automedicación o pseudoterapias, personas que por desinformación o miedo no buscan ayuda profesional y para familiares y allegados”, según ha explicado Mariela Checa.

La Salud mental como aspecto fundamental

La salud mental es un aspecto fundamental de la ciudadanía que incluye el bienestar emocional, psicológico y social de las personas, y que es vital en el funcionamiento diario, las relaciones saludables y la capacidad de hacer frente a los desafíos. Por ello, esta iniciativa es una oportunidad para abordar el estigma y los prejuicios que rodean los problemas de salud mental, así como promover el acceso de las y los profesionales de psicología a todas las personas.

“Déjate de cuentos. Elige Psicología” se convierte en el mensaje central, transmitiendo que la psicología es el único camino seguro y confiable para superar los problemas de salud mental. Esta campaña busca cambiar la percepción de la sociedad respecto a la salud mental. El objetivo es que las personas dejen de ver la psicología con recelo y la consideren, con toda normalidad, como la primera opción ante cualquier problema emocional o psicológico.

Sobre el COPAO

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) es una institución dedicada a la defensa de los derechos en el ejercicio de la Psicología. Con la salud psicológica como valor fundamental para la sociedad, COPAO trabaja para acercar la Psicología a la vida cotidiana de las personas. Defiende su relevancia social en instituciones públicas y organizaciones privadas. Actualmente cuenta con más de 6000 personas colegiadas y ofrece su servicio con sede en las cuatro provincias de Andalucía Oriental: Jaén, Granada, Almería y Málaga.

COPAO se dedica a proteger los intereses de la profesión, combatiendo el intrusismo en su ejercicio y abogando por estándares éticos y profesionales elevados, guiados por principios fundamentales como el compromiso, la cercanía, la democracia, la transparencia y la comunicación.

Sobre Credo

Credo es una agencia independiente en Málaga. Aunque tiene su sede física en esta ciudad, Credo tiene clientes en todo el territorio nacional e internacional para los que ha realizado proyectos de marca de gran envergadura que implican no sólo el rediseño de marcas, sino también el desarrollo de la estrategia y la implantación. Empresas líderes como Google, Starbucks, AEDAS Homes, AQ Acentor, Trops, BASF, Soho Boutique Hoteles, Europlátano y Fruits Ràfols han confiado en su equipo para llevar a cabo ambiciosos proyectos.