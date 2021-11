Menores identificados y huevos incautados en un puente "con lleno" en la capital

No solo la capital ha cumplido. También el resto de la provincia. Donde en el norte, según nos relata Lorenzo Reche, presidente de la Asociación de Turismo del Altiplano, el porcentaje también ha llegado al 85 por ciento. Del norte a la Costa Tropical donde siguen mirando preocupados al cielo. Si bien es cierto, no es el momento para el litoral puesto que no es temporada alta. Se confía en la llegada del turismo nórdico. Buenas vibraciones tras saber los datos de la EPA que, sin embargo, nos sigue dejando en Granada ese sabor agridulce al continuar dependiendo de la hostelería. Un sector donde, no obstante, critican que falta personal, según las declaraciones de Antonio García, secretario General de la Federación de Hostelería de Granada.

VANDALISMO

A pesar de los buenos datos, el vandalismo sigue fuerte. Desde el Ayuntamiento ya lo advertían. Se iba a seguir de cerca. El saldo, de momento: 900 huevos incautados. 14 menores identificados. Lo estamos advirtiendo desde hace días. A Ganivet, se suma otro punto caliente a la lista: Pedro Antonio. Este puente han sido detenidas hasta cinco personas acusados de robo con violencia. Comerciantes nos relatan en Onda Cero cómo se ha convertido en una triste realidad.