Más de 40 cruces adornan la ciudad en el regreso este martes a las calles del Día de la Cruz

Asimismo, se ha celebrado la tradicional la lectura del pregón oficial, que este año ha corrido a cargo de la joven cantaora flamenca Alicia Morales, investigadora del cante de La Niña de los Peines, gran referente del Concurso de Cante Jondo de 1922.

Junto a la municipal, habrá un total de 40 cruces tradicionales repartidas por todos los distritos de la ciudad inscritas en el concurso con el que el Ayuntamiento premia las mejores cruces tradicionales. Serán seis en calles y plazas, once en patios, otras once cruces en escaparates y once cruces en centros escolares. Las barras quedan reservadas a las cruces que lo hayan solicitado, que cumplan con todos los requisitos solicitados y que no estén ubicadas en los barrios históricos, esto es, centro y Albaicín.

También nos hemos acercado esta mañana hasta la Cruz de la ESCAV, una cruz singular, dedicada al metaverso. Hemos hablado con Dara Cabrera, su directora, quien nos explica que se puede ver esta cruz desde tres escenarios diferentes.

Por cierto, aquí se ha celebrado una charla de Carlos Fortuny sobre el proceso de creación del cartel oficial del Día de la Cruz.