Granada y Málaga quedan conectadas por primera vez en su historia por un tren directo

Tras 148 años de historia de la Estación de Ferrocarril en Granada, por fin se conectan Granada y Málaga. Increíble pero cierto que estas dos ciudades vecinas no estuvieran conectadas por un tren directo. Generan conjuntamente 8 millones de turistas al año. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado el trayecto desde Málaga a Granada. Ha celebrado la conexión y pedido compromiso al Gobierno de España, al mismo tiempo que ofrece colaboración para seguir dando pasos en las conexiones ferroviarias y que el Corredor Mediterráneo que conecte Andalucía con Europa se convierta en realidad.

Una hora y diez minutos de trayecto

El trayecto directo entre Málaga y Granada tiene una duración de 70 minutos. Su precio oscila entre los 19 euros. De momento, solo hay dos frecuencias directas de ida y dos directas de vuelta. La promesa es que se ampliarán al menos hasta cuatro. La conexión es de velocidad alta que no de "alta velocidad" ya que hablamos de un AVANT, no un AVE. La diferencia son 60 kilómetros por hora. Mientras que el AVE alcanza los 310 kilómetros/hora el AVANT alcanza los 250.

Más pasos para mejorar el aislamiento ferroviario de Granada

Granada tiene un problema intrínseco de aislamiento con el resto de provincias de la península. Este es un paso más para avanzar... Se han recuperado progresivamente las conexiones que se perdieron durante la pandemia, pero todavía son muchas las voces críticas de diferentes asociaciones del tren en la provincia que consideran que las políticas tarifarias del tren no son competitivas. Por citar un ejemplo, este trayecto entre Granada y Málaga cuenta con frecuencias con precios muy dispares: uno enlaza en tren de media distancia con el AVE y no solo tarda más que este recién estrenado, se alarga entre las 2h y 33 minutos y 3 horas y 37 minutos, sino que también es más caro (de dispara entre los 43 y 53 euros). El AVE a Granada todavía no termina de ser de "alta velocidad" ya que hay un tramo importante en el que el ferrocarril no puede alcanzar la velocidad media del AVE, sino que tiene que transcurrir más lento.