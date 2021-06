PP no descarta dejar el gobierno de Granada para forzar la salida del alcalde

Rodríguez ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas y antes de participar en el ceremonial del Corpus de Granada, un acto en el que el protocolo marcado ha vuelto a juntar al alcalde con sus aún socios de gobierno.

El presidente de los populares ha reconocido que su partido sigue buscando escenarios distintos y ha insistido en la necesidad de que el alcalde dé un paso al lado para dejar así gobernar al PP por ser la lista más votada "de centro derecha".

Rodríguez ha reconocido que entre las opciones para conseguirlo está también la de que los concejales populares abandonen el gobierno que comparten con Cs para evitar así que se siga proyectando una imagen de inestabilidad de esta capital andaluza. "Granada no merece esta imagen", ha resumido Rodríguez, que ha puesto como ejemplo que el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, pidiera este miércoles recuperar la normalidad municipal.

REUNIÓN EN MADRID

El alcalde se reunirá este viernes con la dirección nacional de ciudadanos, un encuentro que Rodríguez espera que sirva para avanzar en ese objetivo de lograr deje Salvador abandone la alcaldía. "No queda otra salida", ha añadido el presidente de los populares, que ha considerado que Salvador se está aferrando a un puesto que ya no tiene nada de realidad. "El alcalde de Granada es alcalde a efectos de collar, no a efectos de gestión", ha apuntado Rodríguez que, sin dar plazos, ha confiado en repetir las reuniones con Cs y ofrecer la próxima semana buenas noticias "para la ciudad y para el PP".