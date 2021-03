El concejal de Vox de Baza contra el 8M y el deporte femenino: "Perdón mamá. Me acusan de cavernícola y tienen razón. Vivo en una cueva"

El portavoz de Vox en Baza, localidad de Granada, realizó un discurso contra la celebración del 8M y las mujeres futbolistas en el último pleno municipal, con unas palabras que han causado indignación en las redes sociales. Una semana después y a través de un vídeo grabado por él mismo en Facebook pide disculpas por lo desafortunado de sus comentarios.

En primer lugar pide disculpas a su madre, a los compañeros de su partido y también a las mujeres deportistas

Rafael Azor consideraba que el Día Internacional de la Mujer no representa a "la mujer real": "No lo apoyo porque no representa a la mujer real. Así de claro. Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres", comentó Rafael Azor, en un discurso machista que ya ha sido censurado por la dirección de Vox en Granada.

Me acusan de cavernícola y tienen razón. Vivo en una cueva

El discurso no quedó ahí, sino que el portavoz de la formación verde siguió criticando el deporte femenino: "Me dice que cuando juegan al fútbol las mujeres no les damos la misma importancia que a los hombres. Hay deportes en los que el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y esos deportes no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Puede ser el toreo, el fútbol y muchos otros".

El miembro de Vox continuó justificando su discurso ante la mirada atónita de los presentes en el pleno telemático: "No es que yo esté en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, simplemente que el rendimiento de un equipo de hombres no es el mismo que el de una mujer. Así de claro".

Además, hizo una comparativa entre fichajes de los equipos: "No hay más que darse cuenta de los fichajes de mujeres que hacen los equipos profesionales. Dígame alguna mujer que esté en un equipo profesional de los que están en la Primera División. Dígame una", retó a su interlocutor.

El video se viralizó y desató toda una campaña de críticas a nivel nacional. Ahora, y a través de las redes sociales, admite las críticas que lo tildan de cavernícola algo que asume entendiendo que vive en una cueva

"A las mujeres de verdad les gusta que las piropeen los hombres"

Por último, Azor se refirió a los piropos hacia las mujeres: "Me dice que a las mujeres no les gusta que las piropeen. Mire usted, yo creo que a todas las mujeres les gusta que las piropeen, a no ser que amarguen", a lo que añadió el concepto de "mujer de verdad": "Si a una mujer resulta que la está piropeando un hombre y no es mujer, pues claro que no le gusta que la piropeen. Pero a todas las mujeres de verdad les gusta que las piropeen los hombres".